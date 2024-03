Macy's öffnet die Bücher für Investorengruppe nach höherem Angebot

Nach wochenlangen Diskussionen will die US-Kaufhauskette Macy's für eine Übernahme ihre Bücher öffnen.

Die traditionsreiche US-Kaufhauskette Macy's hat nach wochenlangen Diskussionen mit einer Investorengruppe über eine Übernahme eine Öffnung ihrer Bücher angekündigt. Man habe mit Arkhouse Management und Brigade Capital eine Vereinbarung zur Vertraulichkeit geschlossen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag von der US-Kaufhauskette erfuhr.

Mit der Sache vertraute Personen hatten der Agentur zuvor gesagt, eine solche vertiefte Prüfung (Due Diligence) könne es den Firmen ermöglichen, eine Finanzierung für das Geschäft mit einem Volumen von 6,6 Milliarden Dollar zu sichern. Sie nahmen zu den Angaben zunächst nicht Stellung.

Die Investoren hatten Anfang des Monats ihr Angebot erhöht und wollen früheren Angaben zufolge Macy's von der Börse nehmen. Die Kette sieht sich starker Konkurrenz von Online-Rivalen ausgesetzt. Im vergangenen Monat kündigte das Unternehmen die Schließung von etwa 150 Läden bis Ende 2026 an. Das soll in diesem Jahr 100 Millionen Dollar an Kosten einsparen. (APA/Reuters)