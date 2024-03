„Unendliche Geschichte“ wird neu verfilmt

It‘s a never ending story: 40 Jahre nach dem Original wird an einem neuen „Unendliche Geschichte“-Film gearbeitet. Dahinter steckt das Produktionsteam der Netflix-Serie „Heartstopper“.

Die Geschichte von Einzelgänger Bastian, der sich in einem Buch verliert, Freundschaft mit dem Helden Atréju knüpft, auf dem Drachen Fuchur fliegt und die Kindliche Kaiserin rettet, ist heute ein Kinderfilm-Klassiker. Wolfgang Petersen hatte Michael Endes Roman „Die unendliche Geschichte“ damals verfilmt, nun soll eine Neufassung kommen: Der Testamentsvollstrecker von Ende (1929-1995), Wolf-Dieter von Gronau, stelle die Rechte für die Verfilmung den Firmen Michael Ende Productions und See-Saw Films zur Verfügung, teilten die Beteiligten am Mittwoch mit.

„Michael Ende Productions und See-Saw Films beginnen nun die Suche nach den passenden kreativen Filmschaffenden für diese Romanadaption.“ Wann und wo der Film herauskommt, ist noch nicht bekannt. See-Saw ist aufmerksamen Zuschauern und Zuschauerinnen von der Netflix-Jugendserie „Heartstopper“, in der sich zwei Schüler ineinander verlieben, sowie den oscarprämierten Filmen „The King‘s Speech – Die Rede des Königs“ sowie „The Power of the Dog“ von Regisseurin Jane Campion.

Michael Ende mochte den Film nicht

Die erste Verfilmung, damals von Bernd Eichinger produzier, gehörte zu den großen Kinohits der 1980er. Autor Ende zeigte sich damals unzufrieden damit. Premiere des Films, der allein in Deutschland etwa fünf Millionen Kinobesucher anlockte, war am 4. April 1984 in München. In vielen Köpfen blieb der flauschige Glücksdrache Fuchur, die bergige Schildkröte Morla und Giorgio Moroders Ohrwurm „Never Ending Story“, gesungen von Limahl. Der Roman „Die unendliche Geschichte“ wurde 1979 erstmals veröffentlicht, millionenfach verkauft und in rund 45 Sprachen übersetzt. (APA)