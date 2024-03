Fiaker-Pferd bricht auf Straße in Wien zusammen und stirbt

Das Tier starb noch an Ort und Stelle in der Rinnböckstraße. Das Veterinäramt geht von einem plötzlichen Herztod aus.

In Wien-Simmering ist am Mittwochvormittag ein Pferd auf der Straße zusammengebrochen und gestorben. Das berichten die Tageszeitungen „Heute“ und „Krone“. Offenbar lag das Tier zuckend am Boden der Rinnböckstraße. Kurz darauf verstarb es an Ort und Stelle.

Das Wiener Veterinäramt (MA 60) geht aber von einem plötzlichen Herztod aus. Demnach sei das Pferd vorher gesundheitlich nicht auffällig gewesen. Mit dem Stallbetreiber habe man bereits Kontakt aufgenommen.

Der Vorfall ließ die Kritik an den Fiakern wieder laut werden. „Muss wirklich erst ein Pferd sterben, damit klar wird, wie gefährlich die Fiakerei für die Pferde ist?“, reagiert etwa die Tierschutzorganisation Vier Pfoten. Die Liste der Gefahren und Stressfaktoren für Fiaker-Pferde sei lang. „Diese sensiblen und scheuen Tiere haben im Stadtverkehr absolut nichts zu suchen“, so die Organisation. (red./APA)