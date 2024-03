Skigebiet Heiligenblut: Teilweiser Abbau der Liftanlagen geplant

Die Eigentümer wollen das Skigebiet in kleinerem Ausmaß selbst weiterbetrieben.

Die Eigentümer der Großglockner Bergbahnen in Heiligenblut wollen das Skigebiet selbst weiterbetreiben. Ein Verkauf komme nicht infrage, teilten die Eigentümer am Donnerstag in einer Aussendung mit. Der wirtschaftliche Abgang des vergangenen Jahres in Höhe von rund einer Million Euro führe jedoch dazu, dass Teile des Skigebietes endgültig geschlossen werden müssen.

Nur mit einer Reduktion der Aufwände und Kosten durch die Schließung von Anlagenteilen können aus Sicht der Eigentümer die Bergbahnen und der Wintertourismus in der Region langfristig gesichert werden. Von der Schließung betroffen sind die Fleissbahnen, die aus der Tunnelbahn und einem Sessellift bestehen.

Geringe Auslastung

Auf APA-Anfrage bestätigten die Großglockner Bergbahnen einen bevorstehenden Abbau der Liftanlage, um den naturschutzrechtlichen behördlichen Vorgaben zu entsprechen. Ein Antrag auf Aufhebung der Betriebspflicht der Fleissbahn, was einen Abbau der Anlage zur Folge hätte, sei bereits bei den zuständigen Stellen eingebracht worden. Der Fleissbahn-Tunnel sei davon nicht betroffen, da er das Landschaftsbild nicht stören würde und auch die Kelag ein Nutzungsrecht an diesem hätte.

Das Skigebiet am Großglockner kämpft bereits seit einiger Zeit mit geringer Auslastung. Neben fehlender Tagesgäste gibt es auch nicht genügend Gästebetten in der Gemeinde. Deshalb haben die Bergbahn-Betreiber, die Familien Schmidl und Schröcksnadel, bereits zu Saisonbeginn vergangenen Dezember verkündet, dass man aufgrund fehlender Auslastung einen Teil der Lifte gar nicht in Betrieb nehmen werde. Als das Land Kärnten erklärte, dass es keine öffentlichen Mittel für die Abgangsdeckung geben werde und vielmehr einen Verkauf an neue Betreiber forcieren wollte, drohten die Eigentümer überhaupt mit einer kompletten Schließung mit Saisonende - 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden zur Kündigung vorangemeldet. Das wurde nun abgewendet, allerdings findet auch der von Land und Gemeinde gewünschte Verkauf an regionale Investoren nicht statt. (APA)