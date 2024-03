Die Schweizer senken die Zinsen: Wann folgen Fed und EZB?

Die Schweizer Zentralbank überraschte am Donnerstag mit einer Zinssenkung und auch die US-Federal Reserve will diesen Schritt bald setzen.

Die Aussicht auf nun wirklich bald sinkende Zinsen hat die Aktienmärkte am Donnerstag in hohe Sphären katapultiert: Der deutsche Leitindex DAX stieg am Vormittag auf über 18.170 Punkte und erklomm damit ein neues Allzeithoch. Auch der japanische Nikkei, der erst vor kurzem sein 34-Jahres-Hoch überschritt, schwang sich zu einem weiteren Rekord auf. Der breite S&P 500 schloss ebenfalls auf dem historischen Stand von 5200 Punkten. Und auch eine Unze Gold kostete mit 2222 Dollar so viel wie noch nie.