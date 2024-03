41-Jähriger nach Messerattacke auf Ex-Frau im Burgenland festgenommen

Die Frau wurde schwer am Hals verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der Täter konnte flüchten.

Ein 41-Jähriger soll am Donnerstagabend in Breitenbrunn (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) mehrmals auf seine Ex-Frau eingestochen haben. Die 33-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Hals. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen und dürfte mittlerweile außer Lebensgefahr sein, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann, der zunächst flüchtete, wurde am Freitagvormittag in seiner Wohnung festgenommen.

Der ungarische Staatsbürger, der laut Polizei einen Abschiedsbrief hinterließ, wurde von Beamten in seiner Wohnung angetroffen und verhaftet, berichtete ein Polizeisprecher. Nach ihm war seit Donnerstagabend gesucht worden. Im Einsatz waren das Landeskriminalamt Burgenland, die Schnelle Interventionsgruppe (SIG), Drohnen, ein Polizeihund und mehrere Streifen.

Alarmiert wurde die Polizei am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr. Ein Nachbar hatte die Messerattacke mitbekommen und den Notruf gewählt, sagte ein Polizeisprecher. (APA)