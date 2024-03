Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat die nächste Auszahlung an die Ukraine im Rahmen eines 15,6-Milliarden-Dollar-Kreditprogramms bewilligt. Damit werden die Finanzen des Landes gestärkt, zudem wurde von einem erwartenden Kriegsende 2024 gesprochen.

Der Exekutivrat des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat am Donnerstag eine dritte Überprüfung des ukrainischen Kreditprogramms in Höhe von 15,6 Mrd. Dollar genehmigt und damit die Freigabe von 880 Mio. Dollar für Budgethilfen und die Auszahlung von insgesamt 5,4 Mrd. Dollar ermöglicht, so der IWF. Der globale Kreditgeber erklärte, die Risiken für die Ukraine seien nach wie vor außerordentlich hoch, insbesondere die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Krieg mit Russland und die Aussichten auf externe Finanzierung. Aufhorchen ließ der Leiter der Ukraine-Mission, Gavin Gray, da er sagte, dass der Fonds nach wie vor erwarte, dass der Krieg in der Ukraine bis Ende 2024 beendet sein werde.

Gray erklärte gegenüber Reportern, dass die Gesamtleistung der Ukraine im Rahmen ihres Programms der Erweiterten Fondsfazilität mit dem IWF im ersten Jahr stark geblieben sei und dass Kiew alle quantitativen Leistungskriterien bis auf eines erfüllt habe. Das Versäumnis betraf die Steuereinnahmen, allerdings in einem sehr geringen Umfang.

Gelder aus den USA noch unsicher

Die Ukraine sollte die Mittel in den kommenden Tagen erhalten, sagte Gray. Dies dürfte eine willkommene Nachricht sein, da der US-Kongress weiterhin über die Genehmigung eines zusätzlichen Hilfspakets für die Ukraine in Höhe von 61 Milliarden Dollar berät. Gray sagte, dass der IWF die Auswirkungen auf den Schuldenstand der Ukraine untersuchen müsse, falls die US-Gesetzgeber beschließen sollten, einen Teil dieser Mittel in ein Darlehen statt in einen Zuschuss umzuwandeln.

Sanaa Nadeem, die stellvertretende Missionsleiterin des IWF für die Ukraine, sagte, der IWF habe eine neue Schuldentragfähigkeitsanalyse für die Ukraine genehmigt, die die makroökonomische Analyse nicht wesentlich verändert habe, aber etwa 3 Milliarden Dollar an Schulden für russische Eurobonds ausschließe, die von den ukrainischen Behörden angefochten worden seien. Sie sagte Reportern, dass glaubwürdige Fortschritte bei der Umstrukturierung der ukrainischen Handelsschulden gemacht würden, und der IWF erwarte, dass die laufenden technischen Diskussionen zu diesem Thema in den kommenden Wochen wieder aufgenommen würden.

Starker Anker

Der IWF erklärte, dass sein Kreditprogramm weiterhin einen starken Anker für das Wirtschaftsprogramm der Ukraine darstelle, das trotz der extrem schwierigen Umstände aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine, der sich nun im dritten Jahr befindet, auf Kurs geblieben sei. Während die ukrainische Wirtschaft im Jahr 2023 widerstandsfähiger war als erwartet, gab es im Jahr 2024 erneut Gegenwind. Das Wachstum dürfte sich aufgrund der Unsicherheit über den Krieg und der zunehmenden Versorgungsengpässe auf 3-4 Prozent abschwächen, so der IWF.

„Mit Blick auf die Zukunft wird erwartet, dass sich der Aufschwung etwas verlangsamen wird, da die Risiken für die Aussichten sehr hoch sind, vor allem aufgrund der außergewöhnlich hohen kriegsbedingten Unsicherheit sowie möglicher Verzögerungen bei der externen Finanzierung“, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgieva in einer Erklärung. „Die Behörden sollten sich vor diesen Risiken hüten. Außerdem ist es von entscheidender Bedeutung, dass die der Ukraine von allen Gebern zugesagten Auslandsfinanzierungen rechtzeitig und vorhersehbar ausgezahlt werden, um die hart erkämpfte makroökonomische Stabilität der Ukraine zu sichern.“

Ein kritischer Faktor für die Zukunft der Ukraine bleibt die Rückkehr von schätzungsweise 6,5 Millionen Menschen - hauptsächlich Frauen und Kinder -, die aus dem Land geflohen sind und sich aufgrund des Krieges außerhalb der Landesgrenzen aufhalten. Nadeem sagte, der IWF rechne weiterhin mit einem Nettoverlust von etwa zwei Millionen Menschen, aber es bestehe die Gefahr, dass diese Zahl zunehme, je länger der Krieg dauere. „Dies ist in der Tat eine sehr schwierige Situation und bringt Gegenwind für die Gesellschaft mit sich“, sagte sie und wies darauf hin, dass die Ukraine schon vor dem Krieg eine alternde Gesellschaft hatte. (Reuters/Bloomberg)