„House of the Dragon“ Staffel zwei: Startdatum und zwei Trailer

Rhaenyra Targaryen (Emma D‘Arcy) kämpft in „House of the Dragon“ um ihren Thron Sky/HBO

„Green“ und „Black“: Gleich zwei Trailer wurden für die neue Staffel der „Game of Thrones“-Prequelserie veröffentlicht. Im Juni geht es zurück nach Westeros.

Der Krieg in hat zwei Seiten, diesem Umstand zollen auch die ersten Trailer für die zweite Staffel von „House of the Dragon“ Tribut: Einen „Green Trailer“ und einen „Black Trailer“ hat HBO am Donnerstag veröffentlicht, einen für jede Kriegspartei. Die „grüne“ Familie rund um Alicent Hightower sieht ihren Sohn Aegon Targaryen als den rechtmäßigen Erben des Eisernen Thrones an; die erstgeborene Tochter des verstorbenen Herrschers, Rhaenyra Targaryen, beansprucht die Königswürde für sich – sie steht im Zentrum der „schwarzen“ Familie. „All must choose“ heißt es in beiden Trailern: Jeder müsse sich für eine Seite entscheiden.

Fast schon zwei Jahre sind seit der Ausstrahlung der ersten Staffel der „Game of Thrones“-Prequelserie vergangen. Nun ist klar, wann Staffel zwei zu sehen sein wird: Ab 16. Juni werden die acht neuen Folgen veröffentlicht, in Österreich die Nacht auf 17. Juli auf Sky.

Olivia Cooke verkörpert erneut Alicent Hightower, Rhys Ifans deren Vater, Emma D‘Arcy spielt Rhaenyra, Matt Darmon deren Ehemann Daemon. (her)