Schweizer Festspiele bei Odermatts Super-G-Krönung

Im letzten Super-G der Ski-Männer in dieser Saison feierten die Schweizer einen Dreifachsieg. Landsmann Marco Odermatt wurde diesmal zwar nur Tages-Fünfter, sicherte sich aber die kleine Kristallkugel und ließ Österreichs Hoffnung Vincent Kriechmayr leer ausgehen.

Die Schweizer Festspiele in Saalbach-Hinterglemm haben sich am Super-G-Freitag fortgesetzt. Nach Lara Gut-Behrami brachte auch Marco Odermatt seine komfortable Führung ins Ziel. Dem Überflieger reichte Platz fünf (+0,64 Sekunden) zur erfolgreichen Titelverteidigung in dieser Disziplin. Bei nachlassender Piste war er nur viertbester Schweizer. Mit Stefan Rogentin vor Loic Meillard (+0,03) und Arnaud Boisset (+0,15) waren die Eidgenossen am Stockerl unter sich.

Vincent Kriechmayr war als Sechster (+0,76) Österreichs Bester. Der Oberösterreicher, der vor dem Rennen noch auf ein Kugel-Wunder hoffen konnte, beendete die Saison als zweitbester Super-G-Fahrer 86 Punkte hinter Odermatt (495). Wie Gesamtweltcupsieger Odermatt, der seine dritte Kugel in diesem Winter holte, war Kriechmayr im Startnummernrennen diesmal ohne Siegchance. Die weiteren Österreicher verpassten vor 8.600 Zuschauerinnen und Zuschauer im WM-Ort von 2025 die Top Ten.

Raphael Haaser rettete trotz Platz 13 seine dritte Position im Super-G-Wertung vor Rogentin. Bei 23 Startern landete Stefan Babinsky auf 17., Daniel Danklmaier als 21. an vorletzter Position. Lukas Feurstein sorgte mit einem Einfädler beim vorletzten Tor für eine Schrecksekunde. (APA)