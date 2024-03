Die rot-weiß-rote Abfahrtskrise prägt diesen Winter und wird auch in Saalbach-Hinterglemm deutlicher denn je. Auf Spurensuche mit Vincent Kriechmayr.

Saalbach-Hinterglemm. Nur drei haben es bis hierher geschafft. Vincent Kriechmayr, Stefan Babinsky, Otmar Striedinger. Auf dieses Trio ist Österreichs Abfahrtsteam beim Weltcupfinale am Zwölferkogel zusammengeschrumpft, das heißt: Nur drei ÖSV-Läufer befinden sich in den startberechtigten Top 25 der Gesamtwertung. Ein rasante Talfahrt in der Königsdisziplin also, die auch Kriechmayr, dank zweier WM-Titel und 18 Weltcupsiegen der unumschränkte Teamleader, auf den Plan ruft. Was sind die Gründe für die Abfahrtskrise, die seine Mannschaft knapp ein Jahr vor der Heim-WM hier in Saalbach-Hinterglemm erfasst hat? Und welche Rezepte braucht es?