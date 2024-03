Mein kleines Wechseljahres-ABC

Ich habe alles Mögliche probiert, darunter autogenes Training, hochkonzentrierte Silbertraubenkerze, Melatonin und Therapie, geholfen hat nichts. Also geholfen hat es schon, aber nicht gegen die Schlafstörungen.

Ich höre seit Kurzem Podcasts. Das liegt an den neuen Schlafstörungen, die ich entwickelt habe – also zusätzlich zu den alten – und die ein bisschen an die chinesische Wasserfolter erinnern. Ich schlafe ein. Und nach zehn Minuten bin ich wieder wach. Ich kann die Uhr danach stellen. Zehn Minuten, zack, munter, Herzklopfen. Dann tippe ich auf Play und lasse mir etwas über das All und die Sumerer erzählen, über massereiche Sterne, die explodieren, und die Stadt Uruk, die überflutet wird. Das beruhigt mich, immerhin ist das Tausende Jahre bzw. Lichtjahre weit weg. So schlafe ich also ein, werde dann wieder mit Herzklopfen wach, spule dorthin zurück, wo ich weggedämmert bin usw.

Das mache ich zwei- bis fünfmal die Nacht. Ich habe alles Mögliche probiert, darunter hochkonzentrierte Silbertraubenkerze, Melatonin, autogenes Training, obwohl das längst out ist, und Therapie. Geholfen hat nichts. Also geholfen hat manches schon, aber nicht gegen die Schlafstörungen.

Meine Ärztin, der ich mein Leid geklagt habe, meint, ich sei jetzt in der „heißen Phase“ der Wechseljahre rund um die Menopause. In der heißen Phase wird der Körper nicht mehr in Östrogen gebadet und mit Progesteron eingecremt und muss sich erst daran gewöhnen. Ich habe sie gefragt, wie lange diese heiße Phase dauert, aber sie hat gemeint, das wisse sie nicht. „Also reden wir da eher über Wochen oder über Monate oder Jahre?“, habe ich gefragt. Aber sie wollte sich nicht festlegen.