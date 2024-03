„Schönheit ist sehr relativ“: Beth Ditto im Gespräch

Gossip-Sängerin Beth Ditto präsentierte in Berlin mit „Real Power“ ein neues Album. Mit der „Presse“ sprach sie über Macht, Punk-Feminismus und ihre Vorbilder.

Ihr Körper dampfte sichtbar schon, als sie zum unerbittlichen Rhythmus der Basstrommel mit einem Textblatt wedelte. Konnte sie ihren aktuellen Hit tatsächlich noch nicht auswendig? Oder war der Textaussetzer in „Real Power“ gar den Likörchen geschuldet, an denen sie sich labte? Körperlich schien sie fit zu sein, denn am Ende ihres ersten Gossip-Gigs seit vielen Jahren tanzte die auch schon 43-jährige Beth Ditto noch ­federnd über die Bretter des Lido, einer Tschumsn im finstersten Eck von Kreuzberg. Es war ein Pflichttermin für ihre Berliner Fans, die nicht im Sommer in die Wuhlheide zum Riesenfestival fahren wollen.