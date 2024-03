Ski alpin: Christine Scheyer erklärte Rücktritt wegen Knieschmerzen

Der Zauchensee-Heimsieg 2017 war das Highlight der oft verletzten Vorarlbergerin.

Die verletzungsgeprüfte Abfahrerin Christine Scheyer hat am Samstag offiziell ihren Rücktritt vom Skisport erklärt. „Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber ich kämpfe seit über einem Jahr mit Knieschmerzen und das hat mir einfach die Motivation und Freude am Skifahren genommen, mit der ich vorher immer am Start gestanden bin“, sagte Scheyer. Nach zehn Jahren im Weltcup und dem Sieg in Zauchensee 2017 als größten Erfolg möchte sich die 29-Jährige neu orientieren.

Die Vorarlbergerin hat im vergangenen Jahr ihr BWL-Studium erfolgreich abgeschlossen. „Wo die nächste Reise hingeht, ist noch offen, aber ich freue mich auf einen neuen Lebensabschnitt und auf spannende Herausforderungen, die auf mich warten“, meinte Scheyer. Durch drei schwere Knieverletzungen und eine langwierige Schulterverletzung absolvierte Scheyer nur 88 Weltcup-Rennen. In dieser Saison kam sie über zwei 18. Ränge nicht hinaus.