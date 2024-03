Spaziergängerin in Kärnten von gefälltem Baum getroffen

Die Männer, die den Baum umschneiden, sehen die Frau erst, als der Baum fällt. Eine Wienerin muss am Samstag nach einem Unfall beim Standup-Paddeln unterkühlt aus dem Faaker See gerettet werden.

Eine 79 Jahre alte Spaziergängerin ist am Samstag in einem Wald bei Techelsberg (Bezirk Klagenfurt-Land) von einer gefällten Kiefer getroffen und schwer verletzt worden. Die beiden Männer, die den Baum umgeschnitten hatten, hatten die Frau laut Polizei erst gesehen, als der Baum schon fiel und ihr Warnungen zugerufen. Sie leisteten Erste Hilfe und wählten den Notruf. Die 79-Jährige wurde per Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Auch am Faaker See ereignete sich am Samstag ein Unfall: Eine 40-jährige Wienerin fiel bei einer Standup-Paddle-Tour ins Wasser und konnte sich selbst nicht mehr retten. Einer ihrer Begleiterinnen gelang es, den Kopf der 40-Jährigen über Wasser zu halten, bis die zweite Begleiterin die Wasserrettung zu Hilfe geholt hatte, berichtete die Polizei. Die Wasserrettung barg die inzwischen stark unterkühlte Frau. Sie wurde notärztlich versorgt und ins LKH Villach gebracht.

70 Feuerwehreinsätze aufgrund von Unwettern in Kärnten

Sturm und Unwetter haben am Samstagabend für rund 70 Feuerwehreinsätze in Kärnten gesorgt. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) mitteilte, gingen ab 17.00 Uhr vermehr Notrufe ein. Umgestürzte Bäume, blockierte Straßen und Sturmschäden an Dächern waren meist die Ursache. Der Schwerpunkt lag auf den Bezirken Feldkirchen, St. Veit an der Glan, Völkermarkt und Wolfsberg. Gebietsweise gab es Böen von 60 Stundenkilometern. Ab 20.00 Uhr beruhigte sich die Lage.

Neben dem Sturm sorgten laut Polizei auch Niederschläge mit Regen für Verkehrsbehinderungen. Höher gelegene Straßen waren zum Teil gesperrt, teilweise gab es auch Schneekettenpflicht - etwa am Loibl (B91) oder am Katschberg (B99). (APA)