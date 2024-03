Salzburg: SPÖ regiert, KPÖ verliert

Bernhard Auinger gewinnt die Stichwahl, nach siebenjähriger Unterbrechung regiert in Salzburg wieder die SPÖ.

Die politische Sensation an der Salzach ist ausgeblieben. Auf den letzten Metern ist es sich für Kay-Michael Dankl, den Spitzenkandidaten der KPÖ plus, doch nicht für den Bürgermeistersessel ausgegangen. Bei der Stichwahl am Sonntag setzte sich der sozialdemokratische Kandidat, Bernhard ­Auinger, klar gegen Dankl durch. Die Salzburger Wählerinnen und Wähler entschieden sich für Rot und nicht für Dunkelrot.

Nach der Auszählung aller Sprengel lag Auinger mit 63,09 Prozent oder 24.749 Stimmen in Führung, Dankl hatte 36,91 Prozent bzw. 14.482 Stimmen erhalten. Die 15.000 Wahlkarten waren bei Redaktionsschluss noch nicht ausgezählt, konnten das Ergebnis aber nur mehr theoretisch verändern. Salzburgs designiertes Stadtoberhaupt heißt damit Bernhard Auinger.