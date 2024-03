F/List-Aufsichtsratschef Franz List gestorben

Der Aufsichtsratsvorsitzende des Flugzeugausstatters ist im Alter von 76 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Im Oktober 2017 hatte List die Unternehmensführung an seine Tochter Katharina List-Nagl übergeben und war seitdem Aufsichtsratschef.

Franz List, Aufsichtsratsvorsitzender des niederösterreichischen Flugzeugausstatters F/List mit Sitz in Thomasberg (Bezirk Neunkirchen), ist am Samstag im Alter von 76 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er habe F/List, 1950 von seinem Vater als kleine Tischlerei gegründet, zu einem Weltunternehmen geführt, hieß es am Montag in einer Aussendung. Im Oktober 2017 hatte List die Führung an seine Tochter Katharina List-Nagl (CEO) übergeben und war seitdem Aufsichtsratschef.

„Seine Führung, seine Liebe zum Handwerk und sein Innovationsgeist werden weiterhin die Grundpfeiler unserer Unternehmenskultur sein“, teilte die Firma mit. „Er hinterlässt nicht nur eine große Lücke in seiner Familie und in unserer Organisation, sondern auch in der Welt des High-end-Interieurs.“ F/List ist ein global agierender Anbieter von Innenausstattungen für Business- und Privatjets sowie Residenzen und beschäftigt mehr als 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an zehn Standorten in Europa, Amerika und dem Mittleren Osten. (APA)