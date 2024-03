Vienna Marriott Hotel lädt wieder zum Cheesecake-Tasting

Am 13. April werden im Marriott diverse neue Variationen präsentiert. Die Verkostung ist kostenlos, die Tische werden nach dem Prinzip „first come, first serve“ vergeben.

Es ist wieder so weit. Zweimal im Jahr lädt das Vienna Marriott Hotel zum traditionellen Cheesecake-Tasting. Am Samstag, 13. April werden zwischen 12 Uhr und 16 Uhr zahlreiche neue Kreationen präsentiert. Die Verkostung ist kostenlos, die Tische werden nach dem Prinzip „first come, first serve“ vergeben.

Die – vom Sommer inspirierten – Variationen reichen diesmal vom Orangenblüten-Cheesecake über Erdbeer-Vanille („no-bake“) und Marille-Schokolade-Krokant bis hin zu Mango-Lychee. Besonderes Highlight diesmal ist der Espresso-Martini-Cheesecake, der in Kooperation mit Julius Meinl kreiert wurde. „Wir experimentieren jedes Mal aufs Neue, wenn es um besonders ausgefallene Kreationen geht“, sagen Denise Koppensteiner und Gilles Guillot, Chef Patissiers. „Der Kaffee unseres langjährigen Partners Julius Meinl war die Basis. Gemeinsam mit dem Barkeeper-Team unserer Cascade Bar haben wir die perfekte Espresso Martini Rezeptur in einen Cheesecake verwandelt.“

Passionsfrucht und Limette

Zu verkosten gibt es auch diesmal einen Cheesecake, dessen Rezept von einer Influencerin stammt: Magdalena Weilinger steuert die Variante mit Passionsfrucht und Limette bei. „Passionsfrucht ist mein absoluter Favorite. Der Kontrast zwischen der Säure der Passionsfrucht und der feinen Süße eines Cheesecakes ist einfach unschlagbar“, sagt Weilinger.

Der Cheesecake mit Passionsfrucht und Limette von Magdalena Weilinger. Weilinger

Wie bei den früheren Verkostungen küren die Testpersonen vor Ort per Abstimmung den besten Cheesecake, der dann ein halbes Jahr lang im Gartencafé des Vienna Marriott Hotel und „to go“ erhältlich sein wird.

„Unser gesamtes Team freut sich schon jetzt auf den Event. Der tolle Zuspruch, die Freude unserer Gäste und die Atmosphäre springen jedes Mal aufs Neue auf uns über“, sagt Dieter Fenz, General Manager des Vienna Marriott Hotel. „Wer noch nicht dabei war, sollte es sich auf keinen Fall entgehen lassen. Uns haben die diesmaligen Kreationen beim internen Pre-Tasting jedenfalls sehr überzeugt!“