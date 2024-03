Fünf von 13 Holzspielzeugen mit Schadstoffen belastet

Die Stiftung Warentest hat Bauklötze, Nachzieh-, Schiebe- und Steckspiele für Kinder unter drei Jahren auf enthaltene Schadstoffe überprüft. Fünf Produkte sind durchgefallen.

Formaldehyd, Weichmacher, Schwermetallen im Kindermund? Wie ein Test des Magazins Konsument in Kooperation mit der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich zeigt, sind in fünf von 13 getesteten Bauklötzen, Steckspielen, Nachzieh- und Schiebefiguren für Kinder unter drei Jahren Schadstoffe in Lack, Sperrholz oder Textil vorhanden. Die Spielwaren wurden auf insgesamt 220 Schadstoffe, etwa Schädlingsbekämpfungsmittel, Farbmittel, Flammschutzmittel, Formaldehyd, Weichmacher und Schwermetalle überprüft. Bei jedem Produkt gab es zumindest einen Treffer. Acht Spielsachen sind aber wegen der geringen Mengen unbedenklich.

Nicht zufriedenstellend

Fünf Produkte hingegen können nicht empfohlen werden. Das magnetische Angelspiel von Goula setzt mehr Formaldehyd frei als erlaubt. Es bleibt aber unterhalb des Grenzwertes der Spielzeugrichtlinie und wurde mit „weniger zufriedenstellend“ bewertet. Vier Artikel fielen gänzlich durch und erhielten ein „nicht zufriedenstellend“. Ein lilafarbener Holzwürfel aus dem Set Activity Blocks von PlanToys enthielt einen Farbstoff, der eine krebserregende Substanz abspalten kann, die Lacke zudem eine umweltschädliche Chemikalie. Im schwarzen Kunststoffring der Räder der Froschkönig-Figur von Walter wurden problematische Weichmacher in einer Menge gefunden, die nach EU-Recht verboten ist. Im Lack des Nachziehhundes „Pepe“ von Hape und in „Squirrel Play“-Holzbausteine von Smyths Toys wurden Stoffe gefunden, die unter Verdacht stehen, Krebs zu verursachen.

Den Test zu „direkten Gefahren“, darunter versteht man Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile, Strangulationsgefahr, Entflammbarkeit und akustische Sicherheit, etwa wenn ein Spielzeug zu laut ist, bestanden alle 13 getesteten Produkte.

Testurteil: gut

IKEA UPPSTÅ Motorikschleife bunt (78/100 Punkte)

Grimm‘s 30 bunte Geo-Klötze gut (76/100 Punkte)

Schmidt Spiele / Selecta Pedella Schiebespielzeug Ente (74/100 Punkte)

Ravensburger „My first wooden puzzles - Unterwegs im Zoo“ (70/Punkte)

Simba Dickie / Eichhorn Rollbahn Haus (68/Punkte)

Testurteil: durchschnittlich

Haba Steckspiel Farbkringel (56/100 Punkte)

Ravensburger / Brio Mein erstes Brio Bahn Spiel Set (50/100 Punkte)

Gollnest & Kiesel / Goki Steckpuzzle Bauernhof I (46/Punkte)

(APA/Red)