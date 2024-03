Weitere Tests nach Gasfund in Molln nötig

Nach dem Erdgasfund bei Probebohrungen in Molln nahe des Nationalparks Kalkalpen (im Bild) haben die Tests noch keine völlige Klarheit ergeben.

Nach dem Erdgasfund bei Probebohrungen in Molln nahe des Nationalparks Kalkalpen (im Bild) haben die Tests noch keine völlige Klarheit ergeben. Benedikt Kommenda

Man habe zwar die Bestätigung für ein großes Vorkommen, aber keine klare Evidenz zur Beschaffenheit und Menge, heißt es seitens ADX-Österreich. Daher seien weitere Tests im Herbst nötig.

Nach dem Erdgasfund bei Probebohrungen in Molln (Bezirk Kirchdorf) nahe des Nationalparks Kalkalpen durch die ADX Vie GmbH - eine Tochterfirma des in Australien gelisteten Explorationsunternehmens ADX Energy - haben die Tests noch keine völlige Klarheit ergeben. „Wir haben zwar die Bestätigung für ein großes Vorkommen, aber leider keine klare Evidenz zur genauen Beschaffenheit und Menge des Gasreservoirs“, erklärte ADX-Österreich-Chef Alan Reingruber am Montag.

Die Bohrung habe zwar die Erwartungen und Prognosen von ADX bestätigt, „allerdings zeigt eine erste Auswertung der Bohrlochmessdaten die hohe geologische und lagerstättentechnische Komplexität des Vorkommens im geklüfteten Kalkgestein“, hieß es in der Aussendung. Wegen technischer Probleme - ein Werkzeug zur Probenentnahme hat sich im Bohrloch verkeilt - gebe es bisher keine belastbaren Ergebnisse. Da die naturschutzrechtliche Genehmigung mit 31. März abläuft, werde das Bohrloch nun verrohrt und für weiterführende Tests im Herbst versiegelt.

Ian Tchacos, Executive Chairman von ADX Energy, ist dennoch zuversichtlich: „Die Entdeckung von potenziell produktiven Zonen in einer Gesteinsschicht über ein Intervall von 356 Metern ist sehr vielversprechend.“ Weitere Tests im Herbst seien allerdings nötig. Dafür will ADX nun die Genehmigung beantragen, um im Oktober weitermachen zu können. (APA)