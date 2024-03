Arnold Schwarzenegger wurde ein Herzschrittmacher eingesetzt

Der Schauspieler und Politiker Arnold Schwarzenegger nähert sich seiner Terminator-Figur an. Ihm wurde ein „Maschinenteil“ am Herzen eingesetzt.

Arnold Schwarzenegger hat in seinem Podcast „Arnold‘s Pump Club“ bekannt gegeben, dass ihm nach drei Operationen am offenen Herzen nun ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde. Es sei an der Zeit gewesen, das durchzuziehen, „weil Narbengewebe von meiner vorherigen Operationen meinen Herzschlag beeinträchtigt hatte.“ Der 76-Jährige sagte, er habe jetzt ein „Maschinenteil“, genau wie seine Terminator-Figur. Außerdem müsse er eine Pause vom Fitnessstudio einlegen.

„Ich muss Ihnen sagen, dass es einem großen Teil meiner Erziehung in Österreich zuwiderläuft, wo niemand – nie – über medizinische Probleme gesprochen hat. Alles, was mit der Gesundheit zu tun hat, behielt man für sich. Aber ich habe so viele Nachrichten und E-Mails von Menschen erhalten, die wie ich mit einer bikuspiden Aortenklappe geboren wurden und mir sagten, dass das Gespräch über meine Klappenersatzoperationen ihnen Mut und Hoffnung gegeben hat, mit ihren eigenen zurechtzukommen.“

Der Eingriff sei allenfalls gut verlaufen, versichert er. „Am Montag wurde ich operiert und am Freitag war ich bereits mit meiner Freundin und Fitnesskollegin Jane Fonda auf einer Umweltveranstaltung.“ (sh)