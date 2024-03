Influencerin Gianna Bacio gastiert in der Szene Wien

Am Donnerstag, 4. April, tritt Autorin und Sexualpädagogin Gianna Bacio mit ihrem Programm „Sexfluence – live“ in der Szene Wien auf.

„Mit ganzem Herzen Aufklärerin und Unterhalterin“ – so bezeichnet sich die deutsche Autorin und Sexualpädagogin Gianna Bacio selbst. Am Donnerstag, 4. April, tritt sie mit ihrem Programm „Sexfluence – live“ in der Szene Wien auf. Darin bricht sie mit Tabus, indem sie, wie sie sagt, „frei und offen“ über Sex spricht. Im Jänner 2022 veröffentlichte sie ihr zweites Buch, „Love your Sex“.

Über soziale Medien wie beispielsweise Instagram und TikTok erreicht Bacio fast eine Million Menschen und ist damit eine der bekanntesten Influencerinnen im deutschsprachigen Raum. Im vergangenen Herbst brachte sie ihren Content zum ersten Mal für zwei Shows live auf die Bühne – mit sehr großem Erfolg. Daher ist sie im Frühjahr und Herbst 2024 in ganz Deutschland und Österreich unterwegs.

Tickets: www.szene.wien