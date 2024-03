Große Brücke in Baltimore nach Schiffskollision eingestürzt

In der Nacht auf Dienstag ist die Francis Scott Bridge in Baltimore, Maryland, von einem Schiff gerammt worden und daraufhin eingestürzt. US-Berichten zufolge sollen auch Menschen in den darunterliegenden Patapsco-Fluss gestürzt sein.

In Baltimore ist eine Autobahnbrücke nach einer Schiffskollision eingestürzt. Das teilt die Verkehrsaufsicht des Bundesstaates Maryland am Dienstag mit. Das ganze Ausmaß der Schäden an der drei Kilometer langen Key Bridge, die über den Fluss Patapsco führt, war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr von Baltimore reagierte auf eine Anfrage für eine Stellungnahme zunächst nicht.



Sie ist von einem Schiff gerammt worden und daraufhin eingestürzt. US-Berichten zufolge soll das Schiff nach der Kollision mit einem Stützpfeiler Feuer gefangen haben und abgesunken sein.

Mehrere Autos bzw. offenbar auch Einsatzwagen sollen in den darunter liegenden Patapsco-Fluss gestürzt sein, berichtet der US-Sender CBS. US-Medien gehen von vielen vermissten Personen aus. Der Bürgermeister von Baltimore, Brendon Scott, schreibt auf X (Twitter): „Ich bin im Kontakt mit den Einsatzkräften. Notfallpersonal ist vor Ort und die Maßnahmen sind im Gange.“