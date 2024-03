Großbank UBS will in Asien stärker wachsen

Die Großbank UBS peilt in Asien ein überdurchschnittliches Wachstum an.

Die Schweizer Großbank will den Anteil ihrer Vermögensverwaltung von Kunden aus Asien auf 20 Prozent steigern.

Die Großbank UBS peilt in Asien ein überdurchschnittliches Wachstum an. Das Schweizer Institut wolle von der dortigen starken Entwicklung profitieren und den Anteil der von Kunden aus der Region verwalteten Vermögenswerte in fünf bis sechs Jahren auf 20 Prozent steigern, sagte Konzernchef Sergio Ermotti am Dienstag auf dem Milken Institute Global Investors' Symposium in Hongkong.

Gegenwärtig stammten rund 15 Prozent der von der UBS weltweit verwalteten 5,2 Billionen Dollar (4,8 Billionen Euro) aus Asien. Rückenwind erhofft sich die UBS von Trends wie dem demografischen Wandel. Die Integration der Credit Suisse (CS) biete zusätzliche Wachstumschancen in vielen geografischen Gebieten, in denen die Schweizer Bank tätig sei, sagte Ermotti. (APA/Reuters)