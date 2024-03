Sinopec und Total wollen klimaschonendes Flugbenzin herstellen

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Der chinesische Staatskonzern Sinopec und der französische Energiekonzern TotalEnergies bündeln ihre Kräfte bei der Produktion nachhaltiger Flugkraftstoffe (SAF). Die Unternehmen kündigten am Dienstag an, eine Anlage mit einer Kapazität von 230.000 Tonnen pro Jahr errichten zu wollen. Das Werk solle auf einem Raffinerie-Gelände von Sinopec in China errichtet werden.

Mit SAF könnten gegenüber herkömmlichen Kraftstoffen die CO2-Emissionen um 80 Prozent gesenkt werden, wie aus Daten des Flugzeugbauers Airbus hervorgeht. Sinopec produziert derzeit in einer Raffinerie in Zhenhai rund 100.000 Tonnen SAF. TotalEnergies will seine Produktion bis 2030 auf 1,5 Millionen Tonnen ausbauen. (APA/Reuters)