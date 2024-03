Ist Pink ein Problem? Die Macht der Farben und Symbolik im Fußball

Farben, Flaggen und Symbole elektrisieren im sportlichen Spannungsfeld aus Tradition und Moderne. So ist die Aufregung in Deutschland und England aktuell groß. Warum der Fußballverband in Österreich trotz allem Innovationsdrang auch auf die Bremse tritt.

Die Aufregung war groß, der Aufschrei laut – selbst in höchsten Politikerkreisen. Als sich vergangene Woche gleich zwei europäische Fußballgroßmächte in Diskussionen um ihre Trikots wiederfanden, war dies sinnbildlich für ein Spannungsfeld aus Sport, Politik, Patriotismus, Tradition und Moderne.

Vor allem war es die Farbe, die die Wogen hochgehen ließ. Deutschland präsentierte sein neues Auswärtstrikot in Pink und Lila. Der neu eingeschlagene Weg, der laut Hersteller Adidas „die neue Generation deutscher Fußballfans und die Vielfalt des Landes repräsentieren soll“, sorgte in den sozialen Medien teilweise für vorhersehbare Kommentare.