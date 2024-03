Julia Roberts spielt in Luca Guadagninos Thriller „After the Hunt“

Julia Roberts und Regisseur Luca Guadagnino arbeiten zusammen an „After the Hunt“. Einem Thriller, über das dunkle Geheimnis einer College-Professorin.

Oscar-Preisträgerin Julia Roberts wird wohl für den italienischen Regisseur Luca Guadagnino („Call Me By Your Name“, „Bones and All“) vor die Kamera treten. Im Film gibt sie eine College-Professorin, die beruflich wie privat vor einem Scheideweg steht, nachdem ein Schüler Vorwürfe gegen ein Mitglied des Kollegiums erhebt. Während sie versucht, die Situation zu meistern, droht ein „dunkles Geheimnis“ aus ihrer Vergangenheit ans Licht zu kommen, zitierten US-Medien die Log Line des Films.

Amazon MGM Studios hat sich die Rechte an der Thriller-Verfilmung „After the Hunt“ gesichert. Das Drehbuch stammt von Schauspielerin Nora Garrett, die damit gleich ihr erstes Skript bei einem Studio unterbringen konnte. Star-Produzent Brian Grazer („A Beautiful Mind“, „Rush – Alles für den Sieg“) ist als Co-Produzent mit an Bord. Andere Mitglieder der Besetzung wurden bis dato noch nicht bekannt gegeben.

Roberts, die in den Neunzigerjahren mit romantischen Komödien wie „Pretty Woman“, „Notting Hill“ und „Die Hochzeit meines besten Freundes“ die Kinos dominierte, war zuletzt in der Hauptrolle des postapokalyptischem Thriller „Leave the World Behind“ zu sehen, beim Streamingdienst Netflix.

Drehstart noch nicht bekannt

Der Oscar-nominierte Filmemacher Guadagnino war schon etwa mit den Dramen „Call Me by Your Name“ und „Bones and All“ mit Timothée Chalamet in den Hauptrollen erfolgreich. Seine Tennis-Dreiecksgeschichte „Challengers“ mit Zendaya, Josh O‘Connor und Mike Faist konnte vergangenes Jahr wegen des Hollywood-Streiks nicht beim Filmfest in Venedig gezeigt werden, wird am 26. April in die Kinos kommen. Auch führt er Regie bei „Separate Rooms“, einer Adaption des Romans des verstorbenen italienischen Schriftstellers Pier Vittorio Tondelli. Sein in Mexiko angesiedeltes romantisches Drama „Queer“ mit Daniel Craig in der Hauptrolle als amerikanischer Exilant, der sich in einen jüngeren Mann verliebt, wird voraussichtlich später in diesem Jahr bei den Filmfestspielen in Venedig Premiere haben. Über den möglichen Drehstart von „After the Hunt“ ist noch nichts bekannt. (APA/red.)