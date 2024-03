Der Wettbewerb geht in die heiße Phase

Redaktionell unabhängig, finanziell unterstützt Kooperation









Hauptbild • Die Übergabe der begehrten Awards beim Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres" erfolgt in den Sofiensälen. • IFA AG

Nur mehr bis einschließlich 1. April haben Sie die Möglichkeit, die Fachexperten Ihrer Wahl beim Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres 2024“ zu nominieren. Machen Sie mit!

Ein Wettbewerb mit Geschichte: Bereits zum zehnten Mal suchen IFA, österreichischer Marktführer für Immobilieninvestments, „Die Presse“ und Kooperationspartner LexisNexis Österreichs „Steuerberater:in des Jahres“. Dass der Wettbewerb ein rundes Jubiläum feiern darf, hat einen einfachen Grund – die Auszeichnungen basieren auf Tausenden Stimmen von überzeugten Klientinnen und Klienten von Österreichs besten Steuerberaterinnen und Steuerberatern und der Wettbewerb mit seinem Höhepunkt, der Übergabe der Awards in den Wiener Sofiensälen, gilt als jährlicher Fixpunkt der Branche.

Das anhaltend hohe Interesse an der Veranstaltung liefert dabei Jahr für Jahr den besten Beweis: Individuelle Beratung, fachliche Kompetenz und nachhaltige Unterstützung in Steuerangelegenheiten sind besonders begehrt und werden laufend begehrter. Denn während auch in diesen zehn Jahren Steuerreformen an der Tagesordnung waren und praktisch kein Monat ohne Änderungen in der Steuergesetzgebung verging, wurde das Leben von Österreichs Wirtschaftstreibenden nicht einfacher – im Gegenteil. Der Aufwand für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler steigt und steigt.

Wertvolle Beratung

Eine ewige Konstante ist neben der ständigen Veränderung im Paragrafendschungel leider auch die allgemein hohe Steuerlast. Seit vielen Jahrzehnten ist Österreich unverändert unter den Ländern mit der höchsten Steuerquote weltweit zu finden – ein Fakt, an dem auch neue Förderungen und „Steuerzuckerl“ wie zuletzt die Abschaffung der kalten Progression oder die unlängst angekündigte Verlängerung der Zeiträume in der bei Immobilieninvestments wichtigen Liebhabereiverordnung nur wenig zum Besseren geändert haben oder werden.

Zahlen lügen nicht: Innerhalb der führenden Wirtschaftsnationen der OECD liegt Österreich mit 46,8 Prozent Steuern- und Abgabenquote für alleinstehende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hinter Belgien, Deutschland und Frankreich auf Platz vier, während alle 38 OECD-Mitgliedsländer im Schnitt auf 25,6 Prozent kommen.

Dieser Wert betrifft dabei nicht einmal die komplette Steuerlast, sondern repräsentiert die Differenz zwischen den Arbeitskosten und dem Nettoverdienst, der der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer nach Abzug von Steuern und Abgaben bleibt. Doch selbst die OECD-Zahlen zeigen bereits klar, warum der steuerliche Beratungsaufwand gerade für Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberuflerinnen und Freiberufler besonders hoch ist.

Digital abstimmen

Allein die richtige Steuerberatung kann helfen, die Steuerlast zu reduzieren. Denn wie sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen auch immer entwickeln werden, eines steht fest: Steuerberatung bleibt stets ein „People Business“, wo individuelle Beratung und Handschlagqualität zählen – auch und gerade im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Digitalisierung kann aber vieles vereinfachen. Auch bei dem Wettbewerb „Steuerberater:in des Jahres“ ist die Nominierung voll digitalisiert und erfolgt ausschließlich online.

Last Call

Machen Sie mit: Noch bis Montag, den 1. April, 24 Uhr haben Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberuflerinnen und Freiberufler mit einer gültigen UID-Nummer die Möglichkeit, Nominierungen beim Award abzugeben und die Expertinnen und Experten ihrer Wahl in der Kategorie „Allrounder Bundesland“ sowie in den sieben Fachkategorien (Immobilien- und Bauwirtschaft, freie Berufe, kleine und mittlere Unternehmen, Private Clients, Umgründungen, internationales und Konzernsteuerrecht sowie – heuer neu hinzugekommen – medizinische Berufe) zu nominieren. Die Awards werden im Rahmen des bereits zur Tradition gewonnenen Galaabends in den Wiener Sofiensälen überreicht – zum zehnten Mal in Folge.

Online-Nominierungen bis einschließlich 1. April unter: steuerberateraward.ifa.at