Unfall und Fahrerflucht: Ein Mann versteckte sich stundenlang in einem Schacht und sagte einem Passanten, dass er sein Handy suche. In Wahrheit wurde er von der Polizei gesucht.

Ein nach über 30 Stunden aus einem Abwasserkanal in Australien geretteter Mann hat dort nach Polizeiangaben nicht sein Handy gesucht, sondern sich vor Polizisten versteckt. Die Polizei erklärte am Mittwoch, der Mann habe am Sonntagmorgen beim Rückwärtsfahren ein Polizeiauto gerammt und dabei „erheblichen Schaden“ verursacht. Auf der Flucht sei er noch in einen zweiten Unfall verwickelt gewesen und dann offenbar auf der Suche nach einem Versteck in den Kanal geklettert.

Ein Passant hatte den 38-Jährigen am Sonntag in dem Abwasserkanal entdeckt. Ein Hilfsangebot des Joggers schlug der Mann aber aus. Er gab an, in der Kanalisation nach seinem heruntergefallenen Handy zu suchen. Ein Anrainer, der lautes Keuchen aus einem Gully gehört hatte, alarmierte dann am Montag die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute hoben den Gullydeckel hoch und befreiten den Mann. Nach dem Bericht des Rettungsdienstes wurde er ins Krankenhaus gebracht, weil er sich Schürfwunden zugezogen hatte und unterkühlt war. In Brisbane hatte es in den vergangenen Tagen viel geregnet. Durch den Abwasserkanal, in dem der Mann festsaß, war deshalb viel Wasser geströmt. Auf der Suche nach einem Ausweg hatte der Mann das Wasser auch getrunken.

„Also habe ich ihn in Ruhe gelassen“

Der Passant James Lingwood sagte der Zeitung „Courier Mail“, er habe am Sonntag beim Joggen Schreie aus dem Abfluss gehört und den knietief im Wasser stehenden Mann entdeckt. „Man sieht nicht oft jemanden im Abfluss, vor allem weil es dort Ratten, Schlangen, Moskitos und alles Mögliche gibt“, berichtete Lingwood.

Auf seine Frage „Geht es dir gut? Kann ich dir helfen?“ habe der Mann aber „Nein, Bruder, es geht mir gut“ geantwortet, berichtete Lingwood. Der Mann habe ihm versichert, selbst einen Ausweg aus der Kanalisation finden zu können - „also habe ich ihn einfach in Ruhe gelassen.“ (APA)