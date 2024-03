Regelmäßig Sport sorgt für besseren Schlaf

Imago / Via Www.imago-images.de

Symbolbild Imago / Via Www.imago-images.de

Eine großangelegte internationale Studie hat herausgefunden, dass bei sportlich aktiven Menschen seltener Schlafprobleme auftreten.

Wie wirkt sich regelmäßige körperliche Bewegung auf unseren Schlaf aus? Dieser Frage ist die Psychologin Erla Björnsdóttir von der Universität Reykjavik (Island) mit einem internationalen Forschungsteam nachgegangen. Analysiert wurden dafür Daten der „Europäischen Studie zu Atemwegserkrankungen bei Erwachsenen“, die in neun europäischen Ländern innerhalb von zehn Jahren erhoben wurden. Mehr als 4300 Personen zwischen 39 und 67 Jahren nahmen daran teil. Die Ergebnisse wurden nun im Fachjournal „BMJ Open“ veröffentlicht. Und dabei zeigt sich, dass sich regelmäßige Bewegung positiv auf den Schlaf auswirkt.

25 Prozent der Befragten machten im gesamten langjährigen Untersuchungszeitraum zwei bis drei Mal die Woche Sport, 37 Prozent verzichteten darauf und bei 38 Prozent änderte sich das Sportverhalten innerhalb der zehn Jahre. Übrigens waren die sportlichsten Probanden aus Norwegen, jene aus Spanien und Estland waren am unsportlichsten.

Es zeigte sich, dass die sportlichen Teilnehmer weniger Probleme beim Einschlafen hatten, weniger mit Schlafstörungen zu kämpfen hatten und auch auf die empfohlenen sechs bis neun Stunden Schlaf täglich kamen. Bei denjenigen, die dauerhaft aktiv waren, war die Wahrscheinlichkeit, normal zu schlafen um 55 % höher, und bei denjenigen, die im Laufe der Zeit aktiv wurden, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie normal schliefen, um 21 % höher.

Auch schnelles Gehen oder Yoga wirkt sich positiv aus

Gründe für den Zusammenhang zwischen Sport und Schlaf könnte sein, dass Sport müde macht und auch das Stresslevel senkt. Außerdem sei der Körper generell fitter, was das Risiko für Atemaussetzer in der Nacht und Schlafstörungen senke, so die Experten. Außerdem würde durch körperliche Aktivität die innere Uhr des Körpers besser reguliert werden.

Laut Björnsdóttir sei es im Gespräch mit science.orf.at dabei egal, welche Sportart man ausübe. Auch eher moderate Sportarten wie schnelles Gehen oder Yoga wirken sich positiv auf die Schlafqualität aus. Entscheidender sei die Tageszeit, in der die Sporteinheit stattfinde. Der Nachmittag sei am effektivsten, drei Stunden vor dem Einschlafen sollte man auf körperliche Anstrengungen aufgrund der aufputschenden Wirkung aber verzichten.

>>> Science.orf.at