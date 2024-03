Generative AI für die Steuerberatung im Check

Wir reagieren schnell auf kommende Rechtsänderungen. So waren wir mit dem Praxiskommentar zur flexiblen Kapitalgesellschaft und der Mindestbesteuerung unter den ersten, die dazu umfassende Fachinformationen geboten haben. Auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), sowie die neuen ESG-Vorgaben und das Lieferkettengesetz bedeuten für Steuerprofis neue fachliche Anforderungen. Für all diese Themen bieten wir Literatur und Lexis Briefings® bzw. stehen in den Startlöchern – und bald kann Ihnen auch unsere AI dazu Fragen beantworten.