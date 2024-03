Frau sticht offenbar auf Ex-Freund in Favoriten ein

Die Polizei nahm die 34-Jährige wegen Mordversuchs fest. Der Tat dürfte ein Streit vorausgegangen sein.

Eine 34-jährige Frau ist am frühen Dienstagnachmittag wegen Mordversuchs in Wien-Favoriten festgenommen worden. Sie soll ihrem Ex-Lebensgefährten mit einem Messer in den Nacken gestochen haben. Nachdem sie dem 35-jährigen Staatenlose mehrere Male via SMS gedroht hatte, kam dieser trotz einstweiliger Verfügung an die Wohnadresse der Iranerin. Dort kam es zum Streit, bei dem der Mann das gemeinsame Kind mitnehmen wollte, da stach die Frau zu, wie die Polizei mitteilt.

Der 35-Jährige lief daraufhin zu nächsten Polizeistation und berichtete, was gerade geschehen sei. Die Frau wurde neben Mordversuchs auch wegen Sachbeschädigung, schwerer Nötigung und gefährlicher Drohung aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht. Der Mann, der ärztlich behandelt werden musste, bekam eine Anzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung, gefährlicher Drohung und versuchter Kindesentziehung. Der einjährige Sohn wurde an die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien (MA11) übergeben. (APA)