„Für Max Reinhardt war ein schönes Leben eines mit Kommoditäten aus der Vergangenheit“: Blick in den Zuschauerraum des Theaters. Theater In der Josefstadt

Vor 100 Jahren am 1. April eröffnete Max Reinhardt das runderneuerte Theater in der Josefstadt so, wie man es heute kennt. Was hat sich vom damaligen Geist gehalten?

„Dieses Theater oder keines“, soll Max Reinhardt, der zu dieser Zeit schon ein Bühnengigant war, gesagt haben: Er sprach vom Theater in der Josefstadt, das er renovieren und in neuem Glanz eröffnen wollte. Das geschah 1924. Heuer jährt sich dieses Unterfangen zum 100. Mal. Und viel von dem, was er einst einbauen ließ, macht bis heute den Charakter des Hauses aus.