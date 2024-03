Erdbeben in Norditalien war auch in Kärnten zu spüren

In der Region Friaul-Julisch Venetien wurde eine Magnitude von 4,8 registriert.

In Norditalien hat am Mittwochabend die Erde gebebt. Wie der Österreichische Erdbebendienst mitteilte, wurde um 22:19 Uhr im Raum Villa Santina (Region Friaul-Julisch Venetien) eine Magnitude von 4,8 registriert. Die Erdstöße seien auch „schwach bis deutlich“ im österreichischen Bundesland Kärnten spürbar gewesen. Eine knappe halbe Stunde später (22:45 Uhr) ereignete sich demnach ein Nachbeben (Magnitude 2,6). Dieses sei in Kärnten ebenfalls „schwach“ wahrgenommen worden.(APA)