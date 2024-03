Teilautonomie für Korsika soll alten, blutigen Konflikt beilegen

Das Regionalparlament der französischen Mittelmeerinsel will die sprachliche und kulturelle Besonderheit der Korsen in der Verfassung verankern. Jetzt muss noch das Parlament in Paris zustimmen.

Paris. Das korsische Parlament, die „Assemblée de Corse“, hat am Mittwochabend einen Verfassungstext gutgeheißen, der die Anerkennung der Mittelmeerinsel mit ihren historischen, kulturellen und sprachlichen Besonderheiten innerhalb der französischen Republik vorsieht. Das ist ein erster Schritt auf dem institutionellen Weg zu einer Autonomie, die den Korsen von Staatspräsident Emmanuel Macron im September 2023 in Aussicht gestellt worden war.

Ein Dialog dazu hatte bereits vorher begonnen, im Anschluss an Demonstrationen wegen des Tods des korsischen Nationalisten Yvan Colonna. Er starb im März 2022 nach einem Angriff eines islamistischen Mithäftlings in einem Gefängnis, in dem er eine lange Haftstrafe wegen seiner Beteiligung an einem Mordanschlag auf den französischen Polizeipräfekten im Jahr 1998 verbüßte.