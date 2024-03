Österreich sucht seine Leitkultur

Die Kanzlerpartei will einen Grundkonsens des Zusammenlebens in Österreich definieren. Am Donnerstag beriet die Integrationsministerin darüber mit Experten.

Wenn eine Person aus Österreich einer Person aus einem anderen Kulturkreis beschreiben würde, wie man hierzulande Ostern feiert, dann dürften die Beschreibungen ziemlich unterschiedlich ausfallen – je nachdem, ob die Person etwa aus einem ­Tiroler Tal oder aus Wien kommt. Trotzdem, oder vielleicht genau deshalb, hat die Bundesregierung einen Prozess gestartet, in dem man sich dem abstrakten Begriff der „Leitkultur“ annähern und sich damit beschäftigen möchte, was er beinhaltet. Auch die operative Umsetzung soll diskutiert werden.