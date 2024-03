Kowall: „Der Rebell ist letztes Jahr gestorben“

Die inhaltliche Ausrichtung der SPÖ ist so, wie ich mir das vorstelle. Das Gesamtbild, das die SPÖ abgibt, ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Das liegt aber viel weniger an Andi Babler als an den anderen. Manche verstehen nicht, dass man Babler zur Entfaltung bringen muss. Er ist nämlich ein potenzieller Anti-Establishment-Kandidat.