Uefa überdenkt Kadergrößen für die EM

Anders als geplant könnten nun doch 26 statt 23 Spieler nominiert werden.

Nach der Beschwerde einiger Verbände über die Reduktion der Kadergröße von 26 auf 23 Spieler für die anstehenden Europameisterschaft in Deutschland könnte die Uefa nun doch einlenken.

Man habe „die Kommentare einiger Nationaltrainer zur Kadergröße für die Euro 2024 zur Kenntnis genommen“, hieß es in einem Statement des europäischen Fußballverbands. Der Sachverhalt soll demnach im Rahmen eines Workshops mit Repräsentanten aller an der EM teilnehmenden Nationalverbände am 8. April geklärt werden.

EM 2021 und WM 2022 standen unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, weswegen der Kader auf 26 Spieler aufgestockt worden war, um auf etwaige Krankheitsfälle reagieren zu können. Zuvor war das 23-Mann-Aufgebot Standard. (red)