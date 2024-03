Sydney Sweeney beglich die Schulden ihrer Mutter

„Meine Eltern haben so viel geopfert, um meinen Traum zu unterstützen“, sagt Sydney Sweeney. Die junge Hollywoodschauspielerin bedankte sich auf besondere Weise für die Hilfe.

Der US-Shootingstar Sydney Sweeney dankte seiner Mutter kürzlich mit einem besonderen Geschenk für die Unterstützung ihrer Schauspielkarriere. Die „Euphoria“-Darstellerin teilte „WhoWhatWear“ mit, dass sie ihren Erfolg dem Vertrauen ihrer Eltern verdanke. „Ich habe kürzlich die Hypothek meiner Mutter abbezahlt“, verriet sie, was sie als „wirklich große Sache“ empfand. Die 26-jährige Schauspielerin erklärte, dass sie seit ihrer Kindheit „immer davon geträumt habe, sich um ihre Eltern kümmern zu können“.

Die Darstellerin aus Filmen und Serien wie „Reality“, „White Lotus“, und „Handmaid‘s Tale“ betonte in dem Gespräch, wie sehr sie ihrer Familie erden würde. Sie versuche jede Möglichkeit zu nutzen, um nachhause nach Spokane, Washington zu fahren. Sweeneys Eltern Lisa und Steven leben allerdings getrennt. „Meine Eltern haben so viel geopfert, um meinen Traum zu unterstützen, und sie haben dabei so viel verloren“, sagte sie im August 2023 gegenüber Variety. „Ich fühlte mich einfach verpflichtet, ihnen zu zeigen, dass es sich gelohnt hat.“ (sh)