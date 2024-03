ORF gibt neue Redaktionsleiter bekannt

Am 1. April sollen die frisch bestellten Ressortleiter ihren Job antreten. Auf sie warten vier neu geschaffene Ressort – von Social Media bis Teletext.

Der ORF hat am Freitag weitere Personalentscheidungen bekanntgegeben, demnach werden vier neu geschaffene Ressorts intern besetzt. Irina Oberguggenberger wurde zur Redaktionsleiterin Social Media, Julia Ortner („Report“) zur Redaktionsleiterin ORF.at bestellt, Matthias Schmelzer (zuletzt Leiter der „Im Zentrum“-Redaktion) wird für Radionachrichten/aktueller Teletext und Helene Voglreiter für TV-Nachrichten/Video/Verification zuständig. Alle vier treten ihre Funktionen am 1. April 2024 an, so der ORF in einer Aussendung.

„Sie werden mit ihren neuen Impulsen und topengagierten Teams die Nachrichtenproduktion im neuen, multimedialen Newsrooms des ORF noch weiter perfektionieren“, wird ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zitiert. ORF-Topos-Chef Gerald Heidegger wurde zudem mit der Konzeption von multimedialen Sonder- und Online-Only-Formaten beauftragt. Dies umfasst unter anderem die Erstellung und Umsetzung von digitalen Sonderformaten in Zusammenwirken mit ORF-News, ORF-Sport, den Landesstudios sowie ORF III, insbesondere die Erstellung von Sonderseiten zur Nationalratswahl und zu den Olympischen Sommerspielen 2024. (APA)