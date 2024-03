Sturmwarnung für Tirol am Osterwochenende

In den Tälern kann es zu Spitzen von 100 km/h kommen. In den Bergen werden Böen von 120 km/h erwartet.

Die Geosphere Austria hat für Nordtirol für das Osterwochenende, von Samstagvormittag bis Montagfrüh, eine Sturmwarnung ausgegeben - konkret die Warnstufe „Orange“ (die dritte von vier Stufen). Es sei mit stürmischen Böen und Windspitzen von 60 bis 80 km/h zu rechnen. In den typischen Föhntälern würden die Spitzen bei rund 100 km/h liegen, hieß es in einer Aussendung des Landes am Freitag.

Noch stürmischer wird es auf den Bergen: Hier wurden orkanartigen Böen von mehr als 120 km/h prognostiziert. Windmäßig unbesorgter können übrigens die Osttiroler Ostern verbringen: Für diesen Landesteil galt die Sturmwarnung nicht.

Der Höhepunkt des Sturms soll laut GeoSphere Austria in der Nacht auf Montag erreicht sein. Die Verantwortlichen appellierten, Wälder, Parks und Alleen zu meiden. Besondere Vorsicht sei aufgrund der Waldbrandgefahr bei Osterfeuern geboten. (APA)