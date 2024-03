Barocke Kraft und die schamanische Gewalt der Neuen Musik

In Hall und Innsbruck überbrückt man Zeiten und Stile, kombiniert Passionsmusik von Bach mit avantgardistischem Sternenklang und lässt trotz des Mottos „er.schöpfung“ keine Müdigkeit aufkommen. Sorgen bereitet den Veranstaltern lediglich die Kulturpolitik.

Warten! Was die heiligen Zeiten im christlichen Kalender anlangt, ist das Warten stärker noch mit dem Advent als mit der österlichen Fastenzeit verknüpft: Verkürzen im Dezember nur Nikolaus und Mariä Empfängnis die lange Zeit zwischen all den Adventsonntagen, tut sich vor Ostern schon früher etwas und viel mehr. Was es in der Karwoche an dramatischen Ereignissen zu bedenken und nachzuerleben gibt, zeigt zum Beispiel heute, Karsamstag, Bachs Matthäuspassion unter Philippe Herreweghe, gewiss einem weiteren Höhepunkt beim Osterfestival Tirol.