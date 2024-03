Corona-Frieden in weiter Ferne: Warum die Versöhnung bisher scheiterte

Die von Türkis-Grün initiierte Corona-Aufarbeitung konnte die gesellschaftlichen Gräben in Österreich nicht zuschütten. Was wäre noch zu tun?

Wien. Im Juli 2023 war Schluss. Die Überbleibsel der Corona-Maßnahmen liefen aus. Gehörten Lockdowns, Impfpflicht & Co. ohnehin der Vergangenheit an, so fielen auch die letzten Beschränkungen wie die teilweise Maskenpflicht für Corona-Positive. Doch obwohl der zeitliche Abstand zu den Corona-Maßnahmen wächst, mag sich die gesellschaftliche Versöhnung bisher nicht so recht einstellen.