Wer Leistung bestraft, darf über Minderleistung nicht erstaunt sein

Der Staat subventioniert die „Work-Life-Balance“ bestens situierter Arbeitnehmer. Und dann beklagt er sich, dass die Wirtschaft nicht mehr wächst.

Optimisten haben dieser Tage keinen leichten Stand. Wer sich die jüngsten Konjunkturprognosen etwas genauer ansieht, weiß, dass da etwas in die falsche Richtung läuft. Österreich ist in die Stagnation abgerutscht, was nicht zuletzt an uns Konsumenten liege, wie die Chefs von Wifo und IHS vor einer Woche erklärten.

Wir kaufen nämlich zu wenig ein. Und das sei schon deshalb überraschend, weil die Einkommen so kräftig steigen wie fast nirgendwo in Europa. Die Nettolöhne werden um knapp 4,4 Prozent zulegen, die EU-Kommission geht davon aus, dass die inflationsbereinigten Arbeitseinkommen heuer nur noch in Dänemark schneller steigen als in Österreich.