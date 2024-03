Ostermärsche: Die politische Sprengkraft des deutschen Pazifismus

Deutsche Friedensaktivisten träumen von altem Einfluss – vor allem in der Kanzlerpartei SPD.

Gründonnerstag, Freiburg, Baden-Württemberg. Die „Tagesschau“ hatte einen Reporter geschickt, um von einem der 120 Ostermärsche zu berichten, die in diesen Tagen in ganz Deutschland stattfinden. Nicht mehr als 350 Menschen hätten zusammengefunden, sagte er in die Kamera. Kurz gab es Aufregung, weil sich ein paar Querdenker unter die Friedensaktivisten gemischt hätten. Die Organisatoren hätten sich auf der Bühne gegen die rechte AfD und Pandemieleugner gewandt. Die meisten applaudierten, ein paar buhten.