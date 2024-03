Netflix-Star Chance Perdomo im Alter 27 Jahren gestorben

Bekannt ist Chance Perdomo vor allem aus dem Serienhit „Chilling Adventures of Sabrina“ und dem Superhelden-Spin-off „Generation V“. Nun ist er bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen.

In „Generation V“ spielte Chance Perdomo zuletzt eine der Hauptrollen, den Studenten Andre Anderson. Als dieser besucht er die Godolkin University, an der Jugendliche mit übernatürlichen Kräften ausgebildet und gleichzeitig erforscht werden. Bekannt geworden war Perdomo schon ein paar Jahre zuvor durch den Netflix-Erfolg „Chilling Adventures of Sabrina“, eine Serie angelehnt an die Neunzigerjahre-Sitcom „Sabrina – Total verhext!“. Dort mimte er den bisexuellen Hexer-Cousin der Halbhexe Sabrina, Ambrose Spellman.

Mit nur 27 Jahren ist der britisch-amerikanische Schauspieler nun infolge eines Motorradunfalls verstorben. Es sei keine weitere Person in den Unfall verwickelt gewesen, teilten seine Vertreter in einer Erklärung mit. Der Ort oder das genaue Datum des Unfalls wurden nicht genannt. Geboren wurde Perdomo 1996 in Los Angeles, aufgewachsen ist er aber in Southampton in England.

„Immer charmant, lächelte stets“

„Seine Leidenschaft für die Kunst und sein unstillbarer Appetit auf das Leben waren für alle, die ihn kannten, spürbar, und seine Wärme wird in denen, die er am meisten liebte, weiterleben“, heißt es in einer Erklärung auch. „Wir bitten darum, den Wunsch der Familie nach Privatsphäre zu respektieren, während sie den Verlust ihres geliebten Sohnes und Bruders betrauert.“

Die Produzenten der Serie „Generation V“ meldeten sich via X zu Wort: „Chance war immer charmant und lächelte stets, eine enthusiastische Naturgewalt, ein unglaublich talentierter Darsteller und vor allem ein sehr freundlicher, liebenswerter Mensch.“ Sie könnten noch gar nicht fassen, was passiert ist. „Unser Beileid gilt der Familie von Chance, und wir trauern um unseren Freund und Kollegen. Umarmen Sie heute Abend Ihre Liebsten.“ Amazon MGM Studios und Sony Pictures Television, die die Serie mitproduzierten, teilten ebenfalls Beileidsbekundungen. (red.)