Fußball: Zinsberger und Wienroither holen mit Arsenal League Cup

Die „Gunners“ siegen mit 1:0 gegen Chelsea. Das Spiel wurde vom Zusammenbruch einer Arsenal-Akteurin überschattet.

Die ÖFB-Teamspielerinnen Manuela Zinsberger und Laura Wienroither haben mit Arsenal am Ostersonntag den Titel im englischen Women's League Cup geholt. Die „Gunners“ setzten sich im Finalspiel gegen den Londoner Stadtrivalen Chelsea in Wolverhampton mit 1:0 nach Verlängerung durch. Der entscheidende Treffer gelang der Schwedin Stina Blackstenius in der 116. Minute. Zinsberger hütete über die volle Distanz das Tor Arsenals, Wienroither kam indes nicht zum Einsatz.

Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit vereitelte Zinsberger mit einer starken Fußabwehr den Führungstreffer von Chelsea. Wenige Minuten später brach Arsenals Mittelfeldspielerin Frida Maanum auf dem Spielfeld zusammen, woraufhin die Partie für mehrere Minuten unterbrochen war. Arsenal teilte anschließend auf X mit, dass „Frida bei Bewusstsein ist, spricht und sich in einem stabilen Zustand befindet“. (APA)