Der Green Deal ist nicht zu halten

In Österreich wird das große Wunder der gigantisch auszubauenden

erneuerbaren Energieträger nicht eintreten.

In drei Monaten ist Österreichs aktualisierter Nationaler Energie- und Klimaplan für 2023 bis 2030 (NEKP) in Brüssel abzuliefern. Das Ziel von Ursula von der Leyens europäischem Green Deal ist, dass Europa bis 2030 seinen Treibhausgasausstoß (CO 2 und andere) um 40 Prozent gegenüber 2005 reduziert und Österreich gar um fast 50 Prozent.

Damit soll Europa der Welt den Weg weisen, wie das Weltklima zu retten sei. Und daran müssen wir Österreicher uns als europäische Musterschüler angeblich halten und im NEKP unsere guten Absichten bekunden. Auch wenn Frau von der Leyen und die Europäische Kommission neuerdings offenbar zurückrudern und erkennen, dass die Ziele kaum durchsetzbar sind.