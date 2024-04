Zwölfjähriger erschießt an finnischer Schule einen Mitschüler

Ein Minderjähriger hat in einer Schule in der finnischen Stadt Vantaa Schüsse abgegeben. Drei Mitschüler werden getroffen, einer von ihnen, ein ebenso zwölf Jahre alter Mitschüler, verstirbt. Die Polizei hat den mutmaßlichen Schützen festgenommen.

Bei Schüssen in einer finnischen Schule sind am Dienstag eine Person getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Nach Angaben der finnischen Polizei gab es mehrere Verletzte bei der Bluttat in der Früh in Vantaa. Sowohl beim Toten als auch bei den Verletzten handle es sich um Schüler. Ein zwölfjähriger Verdächtiger wurde festgenommen, der in der Viertola Volksschule das Feuer eröffnet haben soll. Er soll die Tat in ersten Befragungen gestanden haben.

Die Polizei ist eigenen Angaben zufolge neun Minuten nach Empfang des Notrufs vor Ort gewesen. Kurz nach 9.30 Uhr MESZ sagte der Schuldirektor Sari Laasila, dass die unmittelbare Gefahr vorbei sei. Die Polizei hatte zuvor Anrainer aufgerufen, im Haus zu bleiben und sich von Türen fernzuhalten. „Die Tür sollte Fremden nicht geöffnet werden“, hieß es in einem Statement.

Schauplatz der Schüsse war die Viertola Volksschule in Vantaa. Vantaa liegt unmittelbar nördlich von Helsinki und gehört zum Großraum der Hauptstadt. Es ist mit mehr als 242.000 Einwohnern die viertgrößte Gemeinde Finnlands. In die Viertola-Schule gehen rund 800 Kinder der ersten bis neunten Schulstufe.

Der finnische Premierminister Petteri Orpo sprach auf X von einer „zutiefst schockierenden“ Tat. (APA/Reuters)