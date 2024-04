Schelte für Oliver Pocher nach kontroversem Aprilscherz

Der deutsche Comedian bekommt Kritik für die Inszenierung einer falschen Schwangerschaft mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden.

„Zum Fremdschämen“, „grenzwertig“, „finde Scherze über Schwangerschaften irgendwie immer out“. Oliver Pocher hat sich mit einer seiner Ex-Frauen einen Aprilscherz erlaubt und ist damit bei den Usern auf Instagram breit abgeblitzt. Er postete ein Bild, auf dem er sein Ohr an Alessandra Meyer-Wöldens Bauch hält und verwies im Text darauf, dass er ein Osterei gut versteckt hätte. Noch ein Kind? Eher nicht, die beiden sind seit 2014 geschieden. Der Comedian eckt bekanntlich gern an, deshalb dürfte es ihn nicht weiter stören, dass auf die April-April-Nachricht eine Welle der Kritik folgte, die den fünffachen Vater aufklärte, warum Scherze über falsche Schwangerschaften deplatziert wären und für jene, die unter ihrem unerfüllten Kinderwunsch leiden würden, sehr verletzend sein können.

Eine Userin schwächt ab: „Wie die Leute sich aufregen ... Ich oute mich mal hier, Jahre lang unerfüllter Kinderwunsch und ich kann dennoch noch über solche Scherze lachen!! (...) Das Leben geht für andere Menschen eben weiter“, schreibt sie und fügt hinzu: „Natürlich ist es höflich, die Samthandschuhe zu nutzen und ja kein Wort über Babys zu verlieren. Aber schlussendlich kann keiner was dafür, dass meine Gebärmutter nicht richtig funktioniert.“ Sie schließt ihren Post mit: „Habt Spaß, vermehrt euch! Ich komme klar.“

Unterstützt wurde der Scherz von dem deutschen Entertainer Elton. Der 52-Jährige, der auch in den möglichen Aprilscherz des Moderators Stefan Raab (57) involviert ist, kommentierte Pochers Post mit: „Ich weiß, dass Oliver Pocher wieder Vater wird. Ganz sicher!!!“ Er fügte hinzu: „Geburt ist beim Regina-Halmich-Kampf!“ Damit spielte er auf das angekündigte Raab-Comeback an, das am 14. September mit einem Show-Boxkampf stattfinden soll.

Pochers geteilte Großfamilie

Mit Meyer-Wölden (41) war der 46-jährige Oliver Pocher von 2009 bis 2013 liiert, die beiden haben eine Tochter und Zwillingssöhne gemeinsam. Seit der Trennung von seiner Frau Amira im August des vergangenen Jahres - mit ihr hat er ebenfalls zwei Söhne - setzte der Comedian seinen Paar-Podcast „Die Pochers“ überraschend mit Meyer-Wölden fort. In der neuen Besetzung heißt er „Die Pochers! Frisch recycelt“. Mit Alessandra Meyer-Wölden besuchte er heuer auch den Wiener Opernball. (sh)