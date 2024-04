Jammern über den Stress im Job

38 Prozent der Befragten gaben an, sehr gestresst im Job zu sein.

38 Prozent der Befragten gaben an, sehr gestresst im Job zu sein. Clemens Fabry

Der größte Stressfaktor sind die Führungskräfte, ergab eine nicht repräsentative Umfrage.

Das mit dem Stress ist so eine Sache – so wie der Schmerz ist das Gefühl auch dafür höchst subjektiv. Eine nicht repräsentative Umfrage unter über 1000 Usern von karriere.at ergab jedenfalls, dass sich 56 Prozent der Jobsuchenden sehr oder eher gestresst im Berufsleben fühlen.

karriere.at karriere.at karriere.at

38 Prozent der Befragten gaben an, sehr gestresst im Job zu sein, 18 Prozent fühlen sich derzeit eher gestresst im Berufsleben. Für 60 Prozent ist das hohe Stresslevel dabei auch ein Grund, ihren Job wechseln zu wollen.

Nicht gefragt wurde, ob es mehr Stress bereite, keinen Job zu haben.

Zusammenarbeit mit der Führungskraft als Hauptgrund für Stress

Bei den Ursachen für Stress am Arbeitsplatz gaben 20 Prozent der Befragten an, dass die Zusammenarbeit mit der Führungskraft sie am meisten belaste, gefolgt vom Arbeitspensum (15 Prozent) und dem Zeitdruck bei der Erledigung von Aufgaben (14 Prozent).

Wunsch nach Förderung der Work-Life-Balance

Während 51 Prozent der Befragten angaben, dass ihr Arbeitgeber keinerlei betriebliche Gesundheitsmaßnahmen anbiete, so sind Maßnahmen zur Förderung der Work-Life-Balance – wobei nicht spezifiziert wurde, was genau darunter zu verstehen ist – besonders beliebt, vor allem die Viertagewoche, die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, sowie flexible Arbeitszeiten.